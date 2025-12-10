「12月10日」。今日は何の日でしょう？答えは「ノーベル賞授賞式」！毎年12月10日に開催されるノーベル賞授賞式。この日はダイナマイトを開発したスウェーデン人の化学者で事業家のアルフレッド・ノーベル（1833〜96年）の命日です。物理学、化学、生理学・医学、文学、平和、経済学の6部門。1901年から始まり、授賞式はスウェーデンの首都ストックホルムのコンサートホールで、平和賞はノルウェーの首都オスロの市庁舎で行われま