AKB48が、30日に行われるTBS系で放送される「第67回輝く！日本レコード大賞」（午後5時30分）で、OGとともにパフォーマンスすることが9日、分かった。現役メンバーに加えて、OGの前田敦子（34）、高橋みなみ（34）、小嶋陽菜（37）、指原莉乃（33）の4人が出演する。OG4人も歌唱メンバーとして参加し、同大賞の「企画賞」を受賞したグループの20周年記念楽曲「Oh my pumpkin！」と、もう1曲、代表曲を披露する。曲名は明かされてい