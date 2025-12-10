今年のノーベル平和賞に選ばれた南米ベネズエラの野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏による授賞式前日の記者会見が急きょ、中止されました。今年のノーベル平和賞をノルウェーのオスロで10日に受賞する予定のベネズエラの野党指導者・マチャド氏は、9日に記者会見を行う予定でしたが、ノーベル研究所は当日、会見の中止を発表しました。中止の理由は明らかにされていません。マチャド氏の家族はすでにオスロに到着していて、