歌舞伎俳優市川團十郎（48）が10日、都内で、「市川團十郎特別公演」（26年2〜3月、全国巡演）の制作発表会見を行った。2月28日の石川県小松市・團十郎芸術劇場うららから、3月26日の徳島県あわぎんホールまで巡業が続く。團十郎は「今、歌舞伎が少し注目されている部分もございますので、普段見てくださるお客さまに対してのアプローチ、また初めて歌舞伎を見るという楽しみたいという方々に対してのアプローチが共有している公演