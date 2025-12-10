元ニッポン放送のフリーアナウンサー垣花正が10日、パーソナリティーを務める同局「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜午前8時）に出演。多重債務の経験を明かした。話題のニュースを取り上げるコーナーで、多重債務者が急増しているという話題を紹介。垣花は「借金への抵抗感が減少しているのも1つの要因ではないかということで、金融庁が調査に乗り出すという記事が出ています」と読み上げた。続けて「3件以上の業者から