ロッテと支配下契約した前ソフトバンクの１５２キロ左腕・宮崎颯投手（２５）が１０日、千葉市内で入団会見した。背番号は６６に決まった。ソフトバンクから戦力外通告を受け、育成契約を打診されていた。自宅から電車で筑後に練習に向かう駅にいるときに一報が入った。「ガッツポーズしました。気持ちは一軍でやり返したい思いが強かったので、その中でチャンスをいただけたので。支配下を聞いたときには自然とガッツポーズ、