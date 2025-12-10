（資料写真）１０日午後０時４５分ごろ、茅ケ崎市下寺尾のＪＲ相模線香川─寒川間の下寺尾第一踏切（警報機、遮断機付き）で人身事故が発生した。ＪＲ東日本によると、茅ケ崎─橋本間の上下線で一時運転を見合わせ、上下５本が運休、３本に最大１時間１０分の遅れが出て、約８５０人に影響した。