元乃木坂４６の能條愛未（３１）が９日夜放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演。歌舞伎俳優の中村橋之助（２９）との婚約後の生活について語った。番組では歌舞伎、大相撲など「日本の伝統ＳＰ」としてコーナーが展開された。能條は桃色の着物で出演。ＭＣの明石家さんまから「嫁がれて、梨園になられるんでしょ？大変ってウワサでは聞いてるけども」と振られると「今、絶賛そういう勉強中といいますか、お義母