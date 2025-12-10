「順調にはきているので、自分のプランとかもあるので、それ通りにやれているかなと思います」。3月19日に『右肘内側側副靱帯再建術』を行ったロッテの大谷輝龍は、復帰に向けてイメージを持ってリハビリを励んでいる。今季は開幕前に右肘を手術したこともあり、「試合を見ていたら、ウズウズしちゃってどうしても投げたい気持ちが強くなったので、早く治したいと言う気持ちばかりでしたね」と、一、二軍の登板はなし。現