広島は10日、2月に行われる春季キャンプの日程を発表。帯同メンバーについては未定とした。〇一軍〈日南キャンプ〉期間：2月1日（日）〜2月12日（木）休日：4日（水）・9日（月）場所：天福球場〈沖縄キャンプ〉期間：2月14日（土）〜2月25日（水）休日：13日（金）・19日（木）場所：コザしんきんスタジアム〇二軍〈広島キャンプ〉期間：2月1日（日）〜2月3日（火）場所：大野練習場、由宇練習場〈日南キャンプ〉期間：2月5日（