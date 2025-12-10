【モデルプレス＝2025/12/10】タレントの益若つばさが12月9日、自身のInstagramを更新。高校生時代のプリクラを公開した。【写真】40歳モデル「当時はエクステ5万円とかかけて」デビュー前学生時代のプリクラ◆益若つばさ、デビュー前のプリクラ公開「小学校からのお友達が家族で遊びにきてくれた 小1からで1番歴が長いお友達」という益若は「昔のプリクラ遡ったら出てきた！笑まだデビューして雑誌に載る前！懐かしいーー！」とコ