&TEAMのK（ケイ）が、抜群のスタイルでファンを魅了した。【写真】「頭身バグってる」KのCG級スタイルKは最近、&TEAMの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、白のスーツを着こなすKの姿が収められている。台に腰かけたショットではスラリと伸びた脚のラインが際立ち、全身ショットでは小顔と長身が映える抜群のスタイルを披露した。投稿を見たファンからは「脚なっが！」「王子様…」「