◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第６節町田３―１蔚山（６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）Ｊ１町田はホームの蔚山（韓国）戦で２０２５年の全日程を終えた。町田は今季、クラブ記録を更新するリーグ戦８連勝と公式戦１１連勝、天皇杯での優勝があった一方で、２３年の黒田剛監督就任以降初の３連敗など、勝ちに恵まれない時期も経験した。２季連続で主将を務めた元日本代表ＤＦ昌子源は「シーズンを振り返れば苦しい