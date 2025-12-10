白毛のアイドルだったソダシの半妹になるマルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）が今週出走するつわぶき賞（１２月１３日、中京競馬場・芝１４００メートル）へ向け、栗東・坂路で最終追い切りを行った。ウィルサヴァイブ（３歳２勝クラス）を真後ろから追走すると、右に出たラスト１ハロンで一気に加速。５３秒９―１２秒３で２馬身半先着した。「ちょうどいい。先週も遅い時計でも我慢が利いていた。１４００メー