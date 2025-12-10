（C）岡田ピコ／COMIC ポラリス （C） NTV 豊嶋花と山中柔太朗が、2026年１月期 日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマ DEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（１月６日スタート毎週火曜24時24分〜）に出演する。豊嶋はおにぎり屋「しらせ」を手伝う高校２年生の白瀬小春、山中は恋愛経験ゼロの一途すぎる小説家の黒崎絢人を演じる。大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫す