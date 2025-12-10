８月に国際結婚を発表した、パリ五輪フェンシング男子フルーレ団体金メダルの松山恭助が、妻とのショットを披露した。１０日までにインスタグラムで「タグホイヤーにサポートいただき光栄です。真に勝利のためにデザインされたブランド」と高級腕時計を披露。妻と寄り添い笑顔を見せ、フォロワーから「奥様と松山選手、似ていらっしゃいますね」との声が上がった。松山は８月２７日にＳＮＳで「本日、かねてよりお付き合いし