ヤクルト・長岡秀樹内野手が１０日、神宮球場で契約を更改。「２０％いかないぐらいのダウンです」と１７００万円減の７５００万円でサインした。昨季はセ・リーグ最多となる１６３安打を放ち、ベストナインにも選出。自身初タイトルを獲得するなど正遊撃手として活躍したが、今季は４月に右膝の後十字靭帯を損傷し長期離脱した影響もあり、６７試合で打率２割４分３厘、０本塁打、１３打点に終わった。「振り返りたくもないよう