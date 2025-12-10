システム障害の影響が続くアサヒビールは、11月の売上高が去年と比べ2割以上減少したと発表しました。サイバー攻撃によるシステム障害の影響で、アサヒビールでは10月から営業担当が手作業で受注の対応を行っていましたが、今月3日からシステムを使った受注を再開。来年2月までに物流業務の通常化を目指しています。こうしたなか、アサヒビールは11月の売上高の概算が去年の同じ月と比べ2割以上減少したと発表しました。▼一部商品