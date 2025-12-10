Battlefield Studiosは、『Battlefield 6』および『Battlefield REDSEC』向けに新たなシーズナルコンテンツをリリースし、シーズン1「Winter Offensive」が開始したことを発表した。 【画像】シーズン1「Winter Offensive」ビジュアル 今回のアップデートでは、期間限定で楽しめる凍結したエンパイアステートマップや、新装備のアイスクライミングアックスを含むボーナスパスなど