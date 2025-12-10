¡Ö¤ª¥Á¥Ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ­²Ä°¦¤¤Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò(37)¤¬SNS¤ÇÈäÏª¤·¤¿?¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼?¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÅç¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AKB48¤Î20¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÅê¹Æ¡£¡Ö¤¢¤ì¡©µ¤¤Å¤­¤Þ¤·¤¿¡©1¿ÍAKB¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ò¤È¤¤¤ë¾ÐÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤É¤â¤Î¥·¥Ã¥¿¡¼¤·¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤¹¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤¤¤¯¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢AKB¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î