新潟県加茂市の住宅で80代の父親に対し首を絞めるなどして殺害しようとした疑いで、49歳の息子が現行犯逮捕されました。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、加茂市五番町の会社員の男（49）です。男は9日午後6時半ごろ、加茂市の住宅で口論となった80代の父親に対し、その場にあったクロスレンチを投げた上、馬乗りになってタオルで首を絞めて殺害しようとした疑いが持たれています。父親は頭蓋骨を折るなど全治不詳の重傷を負