10日夜、ノーベル賞授賞式が行われますが、平和賞を受賞するベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏の記者会見が急遽、中止されました。【画像】マドゥロ政権から弾圧を受けているマチャド氏毎年、授賞式の前日に開かれる会見が中止になるのは異例で、マチャド氏の授賞式出席も見通しが立っていません。反米左派のマドゥロ政権から弾圧を受けているマチャド氏は、ベネズエラ当局の許可なしで国外へ行くと逃亡犯と