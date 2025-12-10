アメリカのトランプ大統領は来年の中間選挙を見据えて、地方遊説の第1弾をスタートさせました。【画像】会場の外に詰めかけた多くの人（現地の様子）「アメリカの生活費を再び手頃なものにすることが最優先だ。それを我々は実現する」（トランプ大統領）トランプ大統領は9日、ペンシルベニア州で演説し、バイデン政権が招いた物価高を抑えることが政権の最優先課題だと強調しました。物価が高止まりする中で支持率は低迷し、