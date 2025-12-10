現役ドラフトで巨人から日本ハムへの移籍が決まった菊池大稀投手（２６）が１０日にジャイアンツ球場を訪れた。この日は野球道具やマットレスなどの持ち物の整理を行い、大勢などチームメイトと握手を交わして惜別の時を過ごした。移籍が決まってから一夜明け、「あまり実感は湧かないっていうか変な感じ。明日北海道に行っていろいろやるみたいで、そしたら実感も湧いてくるんじゃないかなと思います」と語ったものの、「こ