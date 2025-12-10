フジテレビの清水賢治社長は「人権デー」の10日、「すべての方々が、共に観て、共に安心して楽しめるフジテレビを目指してまいります」と、人権ファーストに取り組んでいく決意のメッセージを、同局の全役員・社員にメールで伝えた。フジテレビの清水賢治社長○「コンテンツは誰かを傷つけてしまう可能性をも持ち合わせている」12月10日は、1948年に「世界人権宣言」が採択された日で、国際的に「人権デー」と定められている。清水