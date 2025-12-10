宝石の原石を見てみよう原子の結びつき「結晶」ってなに？ 多くの鉱物（宝石）は、結晶です。結晶とは原子が規則正しく立体的に結びついているもののことです。この原子の結びつき方は、結晶の形や色、かたさなどにかかわります。 ダイヤモンドとえんぴつの関係 「原子」とは物質をつくるもとになっている基本の粒です。 鉱物（宝石）も、この原子が集まり、結びついて規則的に並ぶことでつくられます。 ただし、この原