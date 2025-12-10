「トロン：アレス」UHD BD/BDセット 7,590円WDUF-11782026年2月18日発売 発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング 発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン ウォルト・ディズニー・ジャパンは、SF映画「トロン」シリーズの続編「トロン：アレス」を、2026年2月18日に4K Ultra HD Blu-ray盤(UHD BD)で発売する。価格はUHD BD/BDセットが7,590円、BD/DVDセットが5,390円。購入/レンタル