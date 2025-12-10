ソフトバンクから戦力外となり、ロッテと契約した宮崎颯投手が１０日、ＺＯＺＯで入団会見した。背番号は「６６」に決まった。２５歳右腕は「やり返したい思いが強い、チームの戦力、勝利に貢献できる投手になれるように、努力してチームのために頑張っていきます」と力を込めた。今年７月に支配下契約を勝ち取ったが、今季は登板は２試合にとどまった。シーズン後の１０月２７日には球団から戦力外として発表。連絡を受けたと