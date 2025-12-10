インターコンチネンタル杯カタール２０２５の現地組織委員会（ＬＯＣ）は、ドーハで行われた記者会見において、クラブ対抗戦の最終３試合開催の準備が整ったことを発表した。１２月１０日、１３日、１７日にアフマド・ビン・アリ・スタジアムで開催される。バロンドール受賞のフランス代表ＦＷデンベレや、アフリカ最優秀選手のモロッコ代表ＤＦハキミ、アジア最優秀選手の韓国代表ＦＷイガンインらを擁する欧州ＣＬ王者のパリＳ