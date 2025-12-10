ラグビー・リーグワン１分の静岡ブルーレヴズは１０日、老舗コーヒーメーカー「トミヤコーヒー」と協業し、地域に根ざした新たな価値創造を目指したコラボレーション商品を発売することを発表した。チームと同社が持つ「地域愛」と「品質へのこだわり」を掛け合わせ、ファンへ新たな体験を届けたいという思いから実現。２１日のリーグワン第２節、ＢＬ東京戦のヤマハスタジアムで発売される。静岡に根ざすスポーツチームと食品