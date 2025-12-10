楽天から戦力外通告を受け、ロッテと育成契約を結んだ山崎剛内野手（２９）が１０日、千葉市内で入団会見を行った。背番号は１３８に決まった。「声を掛けていただいて契約していただいたことは感謝していますしうれしいです」と笑顔を見せた。今年は３月に左膝自家骨軟骨柱移植術を受け、２軍も含めて出場なしに終わった。「動けていますし、来季は行けるということで契約してもらった。順調です」と話し、「まずはしっかりケ