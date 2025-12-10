こんにちは、asasaです。【画像で見る】セリアのアイテムだけで作れちゃう？！アンティークボックスの作り方11万人以上の方にフォローしていただいているInstagramでは、インテリア・DIY・便利グッズなどについて発信しています。さて、今回紹介するのは、アンティークな雰囲気を醸し出せるボックスの作り方です。今回紹介するボックス中を開けると・・・リモコンボックスがセリアだけで作れます♪▶何で作る？はい！こ