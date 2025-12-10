湘南ベルマーレは12月10日、長澤徹監督の就任を正式に発表した。過去にジュビロ磐田、ファジアーノ岡山、FC東京U-23、RB大宮アルディージャの監督を歴任。経験豊富な57歳は、新天地クラブの公式サイトを通じて以下のとおりコメントした。 「伝統と実績のある湘南ベルマーレの一員として、このクラブに携われることを大変光栄に思います。目の前の一試合、一つひとつの結果に徹底して拘り、全力で取り組みます。ファン・