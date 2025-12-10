10日14時現在の日経平均株価は前日比172.68円（-0.34％）安の5万482.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1071、値下がりは479、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は87.24円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が74.87円、東エレク が60.17円、レーザーテク が19.92円、ソニーＧ が18.38円と続いている。 プラス寄