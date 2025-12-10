ベストワンドットコム [東証Ｇ] が12月10日後場(14:00)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常損益は600万円の赤字(前年同期は4800万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の8.3％→-0.8％に急悪化した。 株探ニュース