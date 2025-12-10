駒澤大学男子バレーボール部は9日（火）、12月21日（日）に第14回修球杯を開催することをチームの公式インスタグラムで発表した。 今回の修球杯は、駒澤大に加えて、慶應義塾大、東洋大、国士舘大の3校も参加し、合計4校で行われる。駒澤大は秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦（秋季1部リーグ）で12位、慶応義塾大は秋季2部リーグで4位、東洋大は秋季3部リーグ