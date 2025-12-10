歌舞伎俳優・市川團十郎が10日、都内で『市川團十郎特別公演』制作発表会見を実施。子どもたちとの日々を振り返った。【写真】爽やか…！ガッツポーズをきめる市川團十郎今年を振り返った團十郎は「比較的充実した1年でした。新之介（勸玄）と一緒にアフリカに行ったり、娘・麗禾（ぼたん）と新之介とハワイに行ったりした思い出とか」としみじみ。「来年は、歌舞伎と向き合う時間が多いですが、子どもが親と一緒にいる時間っ