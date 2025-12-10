10日の衆院予算委員会で立憲民主党の山井和則議員が医療介護業界の賃上げを訴えた。【映像】上野大臣を「キャンセル」→国会大荒れの瞬間（実際の様子）山井議員は「高市総理は先日の政労使会議において、５％の賃上げ定着を要請されたと。労働界の代表に対して、連合の芳野会長に対してもおっしゃったわけですね。しかし、今介護や医療の現場は残念ながら1〜2％（の賃上げ）なんですよ。ただでさえ介護や障がい者福祉の現場は