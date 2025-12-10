【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】１２月５日第１試合南１局０本場＝中田花奈（Ｂ）、阿久津翔太（サ）、醍醐大（フ）、鈴木たろう（ド）ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。新規参戦選手の活躍が目立つ今シーズン、躍動しているのが中田選手です。この試合で早くも５勝目をあげました。自身でも言っているように守備的な選手でしたが、今シーズンは割り切って攻めているなというイメージで、攻守のバラン