ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ、ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ、ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹ、ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴの４グループがスペシャルユニット「ＴＥＡＭＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」を結成し来年２月１１日に発売されるアルバム「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．ＢＥＳＴＡＬＢＵＭ」より、初の合同楽曲「ＣＨＵＣＨＵＣＨＵ研究中！」を１０日に先行配信リリースした。「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」は、アソビシステムによる、日本