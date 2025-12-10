ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）に不安がささやかれている。井上は２７日にサウジアラビアでＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（メキシコ）を対戦。専門メディア「ＢＸＩＮＧＮＥＷＳ２４」のボブ・スミス記者は「安全で低リスクな選択。ピカソは井上にとって脅威ではなく、実力を披露しながら賞金を獲得するのに理想的な相手だ。最近の試合ほどダメージを受けないだろう」と指摘した。