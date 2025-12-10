Image: DZT こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。デスクワークで集中を妨げるのは思考の煮詰まりじゃなく、腰からじんわり広がるあの違和感だったりしませんか？1日の大半を共にするワークチェアは、単なる家具というより、仕事のパフォーマンスを左右する「相棒」のような存在です。今回は、そんな相棒選びに一家言あるこだわりビジネスパーソン