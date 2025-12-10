中日は１０日、名古屋市内で新人選手の入団を発表。ドラフト１位の中西聖輝投手（２１＝青山学院大）ら９選手がプロとしてスタートをきった。「一生懸命腕を振ってがんばりますので応援よろしくお願いします」とあいさつした中西の背番号は「１１」に決定。星野、山田、落合監督時代にドラゴンズのエースとして活躍した川上憲伸氏や高校（智弁和歌山）の先輩である岡田俊哉氏がつけていた背番号でもあり、中西が大学時代に背負っ