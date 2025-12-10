韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）は2025年12月9日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）の特集記事を組み、「センターはく奪が加速している」と報じた。今季は150試合に出場で打率.266、8本塁打、55打点、10盗塁 大リーグ2年目のイは今シーズン、センターのレギュラーとして150試合に出場し、打率.266、8本塁打、55打点、10盗塁を記録した。1年目の昨シーズ