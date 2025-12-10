シンガーソングライターのジャスティン・ティンバーレイク（44）が、ライム病との闘病中ながらも「元気」だと関係者が明かした。およそ2年にわたって行っていた「Forget Tomorrow」ツアーの終了後、ダニを媒介として人に感染する細菌感染症であるライム病を患っていることを発表していたジャスティンを、女優で妻のジェシカ・ビールが「支えている」と言われている。 【写真】夫を支える美貌の女