12月17日～21日は岡山・香川で「高温」になると予想 気象庁は8日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。12月17～18日頃から、西日本の各地で12月としては「かなりの高温」になる可能性があるとしています。 中国地方は12月17日ごろから約5日間、かなりの高温（平年比+2.5℃以上となる確率が30％以上）になる可能性があります。 中国地方の向こう2週間の気温は寒気の影響を受けにくく、平年並か高い