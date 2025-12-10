¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢ 35¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSanrio Puroland 35th Anniversary¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É ¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥£¥Õ¥¹ ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡Ë¡×¤ò³«ºÅÃæ¡ª¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡Ê¥¶ ¥¯¥¨¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥ï¥ó¥À¡¼¥º ¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¡×º£²ó¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤ß¤É¤³¤í¤ä´ë²è¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¡ÖThe