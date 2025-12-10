お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が9日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。大物タレントに救われた過去を語った。同番組で、お笑いタレント・東野幸治との交流を振り返ったジュニア。東京進出後、まだブレークしていなかったジュニアが“面白ポエム”の本を出版した際、東野は「あんなもん、金にならんやろ」とバッサリ。また2001年にバイク事故を起こし、大ケガで食事ができないジュニ