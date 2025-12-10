元日向坂４６の齊藤京子（２８）が１０日昼、東京・表参道ヒルズで行われた英フレグランス・ライフスタイル・ブランド「ジョーマローンロンドン」のポップアップストア「Ｆｕｎ＆Ｇａｍｅｓ」（１３〜２５日まで同所）のフォトコールに登壇した。チェス盤を模した床に巨大トランプのオブジェ、迷路のようなブースなど遊び心満載の同ストアに、シックな色合いのドレス姿で登場。スタイルが際立つ、ぴったりとした質感の