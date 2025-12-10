新米が値上がりするなか、「カレーライス物価」が最高値を更新です。帝国データバンクによりますと、カレーライスを家庭で作るときに必要な原材料や光熱費などをもとに算出した「カレーライス物価」は、10月時点で1食あたり451円となり、2ヶ月連続で前の月から上昇しました。ごはんの価格が全体を押し上げたほか、夏の猛暑で不作傾向が強まったタマネギやジャガイモも大幅に値上がりし、円安の影響で輸入牛肉の価格も上昇しました